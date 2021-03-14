В рамках воскресной программы 27-го тура испанской Примеры Реал Сосьедад на выезде уступил Гранаде, Сельта и Атлетик не выявили сильнейшего. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 27-й тур

Сельта – Атлетик – 0:0

Гранада – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Санчес, 52

Эйбар – Вильяреал – начало в 19:30

Севилья – Бетис – начало в 22:00

Сельта в родных стенах принимала Атлетик. Первый тайм встречи был довольно скучным. Лишь несколько моментов, которые было трудно назвать опасными. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Второй тайм изменений в матч не принес, разве что игра стала еще скучнее. Команды в основном перепасовывались в центре поля, и до конца матча ни одного обострения так и не произошло. Безголевая ничья – закономерный результат такого поединка.

Реал Сосьедад пожаловал в гости к середняку турнирной таблицы Гранаде. Голевая засуха в матче продолжалась до 52-й минуты, когда Диас с дальней дистанции пробивал по воротам, и мяч рикошетом от Санчеса залетел в сетку – 1:0. Баски сразу активизировались и перехватили контроль над мячом. До конца поединка они сделали множество попыток сравнять счет, однако защита гранадцев отчаянно оборонялась и таки сумела удержать свои ворота "на замке".

Благодаря набранным трем очкам Гранада поднялась на 8-ю строчку турнирной таблицы, а Реал Сосьедад остался 5-м месте чемпионата.

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