В рамках 25-го тура испанской Примеры Леванте в родных стенах удержал ничью с Атлетиком. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Атлетик на выезде встречался с Леванте. В середине первого тайма "лягушки" заработали одиннадцатиметровый за фол в штрафной. Этот шанс не упустил Рожер, который без особых проблем вывел хозяев вперед. Баски сразу бросились в атаку, однако до перерыва сравнять не смогли.

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Во второй половине встречи рефери назначил еще один пенальти, однако на этот раз в ворота Леванте Гарсия отплатил "лягушкам" той же монетой, сравняв счет в матче. До последних минут встречи обе команды отчаянно пытались вырваться вперед, но больше забить не удалось ни одной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

После этой мировой Леванте и Атлетик своих позиций в турнирной таблице не изменили. "Лягушки" идут на 8-м, баски – 9-е.

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