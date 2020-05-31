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Атлетик продлил контракт с тренером, который вывел команду в финал Кубка Испании

16:07 21 Читати українською
Атлетик продлил контракт с тренером, который вывел команду в финал Кубка Испании
Гаиска Гаритано (справа) / ФК Атлетик

Наставник "красно-белых" Гаиска Гаритано останется на Сан Мамесе еще на год.

Главный тренер Атлетика Гаиска Гаритано продлил соглашение с баскским клубом, сообщает официальный сайт испанской команды.

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Новый контракт с 44-летним специалистом будет действителен до 30 июня 2021 года.

Напомним, Гаритано в текущем сезоне сумел вывести Атлетик в финал Кубка Испании, где его команда померяется силами с Реал Сосьедадом.

После 27 туров "красно-белые" в Примере занимают 10 место, набрав 37 очков.

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Теги
Испания Атлетик Атлетик Гаиска Гаритано Гаиска Гаритано Ла Лига
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