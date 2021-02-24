Полузащитник Атлетика Рауль Гарсия не спешит вешать бутсы на гвоздь.

Ветеран продлил контракт до лета 2022 года, сообщает официальный Twitter баскского клуба.

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Гарсия выступает за Атлетик с 2015-го. Опытный полузащитник провел в футболке "львов" 238 матчей, отличился 70 голами и 33 ассистами. В текущем сезоне Гарсия запомнился дублем в полуфинале Суперкубка Испании против Реала (2:1). Атлетик вышел в финал, где сенсационно победил Барсу (3:2).

Заметим, что ветерану басков летом (11 июля) исполнится 35 лет, а в конце нового контракта – 36.

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