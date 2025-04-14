Атлетик должен был побеждать Райо Вальекано, ведь к месту басков в зоне ЛЧ вплотную приблизился Вильяреал. Отрыв составлял всего три очка при игре левантийцев в запасе – да и фаны заждались победы. Два последних тура завершились нулевыми ничьими “львов”.

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Поединок оказался максимально равным. Почти по всем статистическим показателям команды шли нога в ногу. В первом тайме немного острее был Райо Вальекано, который мог выходить вперед после прострела на Педро Диаса – тот замыкал в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

На 37-й же минуте мадридцы заработали пенальти, однако удар Педро Диаса парировал Симон! К счастью для гостей, Сисс тут же сыграл на добивании. 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Во втором тайме баски заиграли активнее, сравняв счет со своего пенальти. Для взятия ворот "молний" хватало одной попытки – Сансет уверенно переиграл Батталью. На 80-й же минуте Нико Уильямс вывел "львов" вперед, шикарным ударом с правого края штрафной закрутив мяч в дальнюю девятку

Райо так и не сумел отыграться, а в компенсированное время Атлетик еще и добил мадридцев. Героем стал Сансет, который с линии полукруга зарядил мяч в правый верхний угол – таким образом, Ойян провел свой 15-й гол в чемпионате. До попадания в топ-3 бомбардиров Ла Лиги ему не хватает всего одного точного выстрела.

Финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Бильбао оторвался от пятой позиции на шесть очков, а Вальекано остался в трех баллах от зоны еврокубков.

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