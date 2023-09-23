Все знают о басках, Бильбао и Сан-Себастьяне, но мало кто помнит о городе Витория-Гастейс. А он, между прочим, является столицей Страны басков – и там выступает Алавес. В очередном туре Ла Лиги команда принимала гостей из Бильбао.

Дерби клубов с Эускади (самоназвание Страны басков) оказалось довольно динамичным и интересным. Алавес несколько превосходил Атлетик по ударам и держался на равных по остроте моментов, однако реализовать хотя бы один не удалось. "Львы" же забили по голу в каждом из таймов – Иньяки Уильямс на 18-й минуте отличился сам, а на 76-й ассистировал Сансету. 0:2!

Таким образом, Иньяки забил свой первый гол в сезоне, забив 24-й команде в своей карьере в Ла Лиге. Алавес проиграл восьмое баскское дерби подряд, причем в семи случаях – "всухую". Атлетик же набрал 13 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице.