Ибица принимала Атлетик в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Читайте отчет на Футбол 24.

Кубок Испании, 1/16 финала

Ибица – Атлетик – 1:2

Голы: Матео, 12 – Гарсия, 52, Нуньес, 90+1

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Игроки Ибицы, выступающие в третьем по силе испанском дивизионе, неожиданно открыли счет на старте встречи. Гости сумели собраться только во втором тайме.

После перерыва Гарсия выровнял положение, а когда казалось, что овертаймов не избежать, Нуньес решил судьбу поединка.

Таким образом Атлетик идет в 1/8 финала Кубка Испании. Стоит отметить, что футболисты из Бильбао стали недавно триумфаторами Суперкубка Испании, одолев Барселону и Реал.

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