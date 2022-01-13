"Матрацники" в кубковом матче не удержали победу над басками. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Во втором полуфинале Суперкубка Испании сошлись Атлетико и Атлетик. Для команды Диего Симеоне, которая, скорее всего, по итогам сезона сложит чемпионский титул, этот турнир был прекрасной возможностью завоевать хоть какой-то трофей. Однако противостоял мадридцам за выход в финал крепкий орешек – действующий обладатель Суперкубка.

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Уже на первой минуте Жоау Фелиш вывел Атлетико вперед, но арбитр не засчитал гол, указав на положение вне игры. Через мгновение 22-летний португалец опасно замыкал скидку от партнера – выше ворот. Впоследствии Корреа пытался найти щель между голкипером и ближней стойкой – неточно. Баски, выдержав стартовое давление, попытались отодвинуть соперника от своих ворот, однако их атаки захлебывались на подступах к штрафной площадке "матрасников". В конце концов первый удар в створ ворот Атлетика едва не завершился голом: Вильямс получил навес в район одиннадцатиметровой отметки и в упор расстреливал Облака – Ян бросился под мяч и спас свою команду.

На 20-й минуте Карраско решил проверить бдительность Унаи Симона, нанеся пушечный удар с далекого расстояния – кипер "львов" среагировал на выстрел. Вскоре в подобной ситуации оказался Дани Гарсия, но полузащитнику басков сфера срезалась с ноги и отличный шанс забить завершился провалом. В конце тайма Кондогбия завершал атаку мадридцев выстрелом по центру ворот – прямо в руки киперу Атлетика.

После перерыва Карраско заколдовал защитников соперника, в течение минуты словно застыв в их штрафной, пытаясь принять единственно правильное решение. В конце концов он пробил, но значительно выше ворот.

На 62-й минуте после навеса с углового Фелиш выпрыгнул выше других и головой попал в стойку. Мяч отпрянул от каркаса и, угодив в голкипера, закатился в ворота.

Уже в следующей атаке Атлетик мог сравнивать – Мартинес головой пробил по центру ворот, но Облак в падении накрыл собой сферу. В середине второй сорокапятиминутки словак снова спас мадридцев, среагировав на добивание от Вильямса. Однако его мастерства не хватило на удар головой от Альвареса после навеса с углового – 1:1.

Вскоре Иньяки должен был забивать второй гол, но вездесущий Облак успел выставить руку после выстрела в ближний угол и перевел мяч на угловой. После розыгрыша стандарта Уильямс все-таки забил: круглый отскочил к 27-летнему форварду и тот с линии штрафной попал в левый угол.

Мадридцам так и не удалось отыграться: страсти в добавленное время даже оставили мадридцев в меньшинстве – красную карточку получил Хименес.

В финале команда Марселино Тораля сойдется с Реалом, который накануне в дополнительное время вырвал победу над Барселоной.

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