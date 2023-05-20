В субботу в 35-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 35-й тур

Атлетик – Сельта – 2:1

Голы: Вильямс И. 5, Беренгер, 54 – Ларсен, 50

Альмерия – Мальорка – начало матча в 19:30

Хетафе – Эльче – начало матча в 19:30

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Атлетико на своем поле одолел Сельту. Баски борются за право представлять страну в еврокубках, поэтому Сельта была подходящим соперником, чтобы пополнить очковую коллекцию. Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте и ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

После отдыха "кельты" восстановили статус-кво, но наслаждались этим недолго – через четыре минуты команда из Бильбао снова повела и удержала победный счет до конца поединка. Как следствие, Атлетик набрал 50 очков и потеснил с седьмой строчки, которая дает возможность играть в Лиге конференций, Жирону Виктора Цыганкова.

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