Программу 23-го тура Ла Лиги закрывала встреча в Бильбао между Атлетиком и Эспаньолом. Уже на 3-й минуте каталонцы шокировали басков, открыв счёт – это Вильена замкнул прострел Пуадо в центр штрафной, пробив в правую девятку. Кстати, для Тони данный поединок стал первым в футболке "попугаев".

"Львы" ответили моментально. Всего через две минуты Сансет получил заброс за спины защитникам от Рауля Гарсии, легко реализовав выход один на один. 1:1! На 16-й минуте Атлетик вообще вышел вперёд: Вивиан зацепился за отскок после подачи со стандарта, попытавшись пробить с лёту, но получилась идеальная скидка на дальнюю штангу под замыкание Иньиго Мартинесу – 2:1!

Этот гол и решил судьбу встречи, потому что больше команды не забивали. Финальный свисток зафиксировал волевую победу хозяев. Атлетик набрал 34 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице, в то время как Эспаньол остался тринадцатым с 27 зачётными баллами.

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