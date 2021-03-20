Атлетик не сумел дожать Эйбар – безвыигрышная серия "оружейников" достигла 11-ти матчей
В рамках субботней программы 28-го тура испанской Примеры Эйбар удержал ничью с Атлетиком, но все равно упустил шанс покинуть зону вылета. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2020/21, 28-й тур
Атлетик – Эйбар – 1:1
Голы: Берчиче, 9 – Кике, 17
Уэска – Осасуна – начало в 19:30
Вальядолид – Севилья – начало в 22:00
Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Атлетик – Эйбар. Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 9-й минуте Де Маркос с края правого фланга навесил в штрафную, а Берчиче в касание замкнул. Однако, долго радоваться им не было суждено – на 17-й Кике сравнял счет.
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Во втором тайме темп игры значительно замедлился. Ни одна из команд не хотела рисковать потерять хрупкое равновесие, и до конца встречи счет больше не менялся. Боевая ничья.
После этой мировой Атлетик поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы, а Эйбар – на 18-ю, однако шанс покинуть зону вылета был упущен. Стоит отметить, что безвыигрышная серия "оружейников" в Ла Лиге достигла 11-ти матчей.
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