В рамках субботней программы 28-го тура испанской Примеры Эйбар удержал ничью с Атлетиком, но все равно упустил шанс покинуть зону вылета. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 28-й тур

Атлетик – Эйбар – 1:1

Голы: Берчиче, 9 – Кике, 17

Уэска – Осасуна – начало в 19:30

Вальядолид – Севилья – начало в 22:00

Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Атлетик – Эйбар. Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 9-й минуте Де Маркос с края правого фланга навесил в штрафную, а Берчиче в касание замкнул. Однако, долго радоваться им не было суждено – на 17-й Кике сравнял счет.

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Во втором тайме темп игры значительно замедлился. Ни одна из команд не хотела рисковать потерять хрупкое равновесие, и до конца встречи счет больше не менялся. Боевая ничья.

После этой мировой Атлетик поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы, а Эйбар – на 18-ю, однако шанс покинуть зону вылета был упущен. Стоит отметить, что безвыигрышная серия "оружейников" в Ла Лиге достигла 11-ти матчей.

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