Атлетик не планирует возвращать Льоренте

Атлетик из Бильбао не будет подписывать форварда лондонского Тоттенхэма Фернандо Льоренте в летнее трансферное окно.

"В нынешней команде я не вижу места для Льоренте. У нас уже есть четыре центральных нападающих в команде, и я не думаю, что мы будем искать еще одного форварда", – цитирует президента басков Айтора Элисехи Football Espana.

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Отметим, что 34-летний испанец может покинуть Лондон из-за нехватки игровой практики. В сезоне 2018/19 Фернандо Льоренте провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Однако, преимущественно опытный нападающий выходил на поле со скамейки запасных.

Ранее интерес к ветерану приписывали испанским грандам – Барселоне и Реалу, а также пирейскому Олимпиакосу. Льоренте является воспитанником Атлетика и выступал за "львов" на протяжении почти 10 лет.

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