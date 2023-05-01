Мальорка не смогла ворваться в борьбу за еврокубки, расписав ничью с Атлетиком в матче 32-го тура Ла Лиги. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Поединок на Балеарских островах между Мальоркой и Атлетиком имел важное турнирное значение. В случае победы баски догнали бы в таблице Бетис, который занимал последнюю позицию в зоне еврокубков. Островитяне же могли приблизиться к "вердибланкос" на расстояние шести очков – вряд ли это позволило бы зацепиться за Лигу конференций, но шанс появлялся.

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Первый тайм оказался скучным. Команды играли на равных, но не создали ни одного момента. В начале же второго Мальорка неожиданно активизировалась – на 52-й минуте обрезка гостей позволила Мурики выйти один на один (Симон спас), а на 53-й Ндиайе пробил с острого угла. Стойка вступилась за басков!

В конце концов, на 58-й минуте хозяева открыли счет. Ндиайе выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, Мурики замкнуть не смог, но сбросил пас под удар Ли Кан Ину – кореец же выстрелил в касание. Альварес оказался на пути мяча, однако махнул мимо него и дезориентировал голкипера. 1:0!

Атлетик так ничем интересным и не ответил. Лучший шанс упустил Рауль Гарсия, который воспользовался отскоком в штрафной и попытался пробить боковыми ножницами. Не получилось – сфера медленно прилетела в руки вратаря. Казалось, что это конец, однако на последних секундах компенсированного времени произошла игра рукой у ворот Мальорки!

Арбитр назначил пенальти, а Иньяки Уильямс его реализовал. 1:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

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