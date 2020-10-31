В рамках 8-го тура Примеры Атлетик в родных стенах одолел Севилью. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 8-й тур

Атлетик – Севилья – 2:1

Голы: Муньяин, 76, Сансет, 86 – Эн-Несири, 9

Осасуна – Атлетико – начало в 19:30

Атлетик из Бильбао принимал Севилью. Гости открыли счет на 9-й минуте благодаря голу Эн-Несири. Больше интересных моментов в первом тайме не произошло и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "нервионцив".

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Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 76-й минуты, когда счет сравнял Муньяин. За десять минут на замену у "матрасников" вышел двадцатилетний испанец Ойхан Сансет, который сразу отметился дебютным голом. Игроки Севильи сразу пошли в атаку и до последних секунд матча пытались спасти хотя бы ничью, но защита Атлетика выстояла.

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