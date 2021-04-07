В заключительном матче 29-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад на своем поле спас ничью с Атлетиком из Бильбао. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

29-й тур Ла Лиги в среду завершал поединок недавних финалистов Кубка Испании – Атлетика и Реал Сосьедада. "Красно-белые" имели неплохой шанс реабилитироваться за субботнее поражение, поэтому с первых минут бросились к воротам сан-себастьянцев.

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Вязкая игра в центре поля не позволяла болельщикам наслаждаться голевыми моментами. Неплохой шанс гости упустили в середине первого тайма – Иньяки Вильямс с пределов штрафной пробил мимо ворот рядом с левой штангой. В общем, в первом тайме команды не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника и ушли на перерыв с нулями на табло.

Начало второй сорокапятиминутки ознаменовалось очередной травмой – игру не смог продолжить защитник Атлетика Юри Берчиче. К слову, в первой половине встречи из-за травмы досрочно покинули поле сначала защитник гостей Ерай Альварес, а затем и защитник хозяев Айен Муньос. В середине тайма наставник хозяев освежил игру заменами и Реал Сосьедад немного задвигался: сначала Кристиан Порту пробил из пределов штрафной совсем близко со штангой, а затем Роберто Лопес практически повторил выстрел одноклубника только уже в правый угол ворот. Но в конце матча Атлетик неожиданно забил: после розыгрыша штрафного полетел навес в штрафную сан-себастьянцев и Асьер Вильялибре в прыжке головой вывел басков вперед.

Казалось бы, игра так и закончится минимальной победой гостей, когда на последней минуте матча Роберто Лопес решился на авантюрный удар с правого фланга из-за пределов штрафной. Мяч по сумасшедшей траектории влетел в дальний угол в самую девятку.

Ничья принесла Реал Сосьедаду 46 очков и пятую строчку турнирной таблицы Примеры, Атлетик с 36-ю баллами – девятый.

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