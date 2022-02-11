Атлетик и Валенсия не определили сильнейшего (1:1) в первом полуфинальном поединке Копа дель Рей.

Кубок Испании, 1/2 финала. Первый матч

Атлетик – Валенсия – 1:1

Голы: Р. Гарсия, 37 – Дуро, 65

На предыдущей стадии подопечные Марселино сенсационно выбили Реал, а команда Хосе Бордаласа ожидаемо одолела Кадис. Уже в полуфинале команды были почти одинакового уровня, поэтому ожидалась ожесточенная борьба. Так и случилось.

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Счет открыл Рауль Гарсия, замкнув подачу Икера Муньяина со штрафного. Валенсия после пропущенного гола взяла игру под свой контроль и сравняла ситуацию на табло после перерыва. Это Уго Дуро первым сыграл на добивании. В дальнейшем команды не демонстрировали сверхпривлекательный футбол, а борьба часто выходила на первый план.

Путевка в финал будет разыграна во втором матче между Атлетиком и Валенсией, который запланирован на 2 марта. Вторым финалистом станет победитель пары Райо Вальекано – Бетис.