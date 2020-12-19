Атлетик дожал Уэску благодаря пенальти на последних минутах
В рамках 14-го тура испанской Примеры Уэска на выезде уступила Атлетику. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Середняк турнирной таблицы Атлетик в родных стенах принимал Уэску. Первая половина встречи оказалась очень скучной – ни одного опасного момента. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.
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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Соперники в основном перепасовывались в центре поля, изредка выходя в медленные и безрезультатные атаки. Под занавес поединка баски активизировались и загнали игроков Уэски на свою половину поля. На 83-й Пулидо грубо сфолил в штрафной и рефери наказал его второй желтой и одиннадцатиметровым. Кодро не упустил этот шанс и вывел Атлетик вперед. Уже в компенсированное время преимущество басков увеличил Нуньес, который головой замкнул подачу с углового. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Атлетика – 2:0.
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