Очередной тур чемпионата Испании стартовал поединком между баскской и андалусийской командами. Отчет о нем читайте на "Футболе 24".

Рауль Гарсия вывел Атлетик вперед уже на 10-й минуте. Решающей стала роковая ошибка защитника, когда он решил отпасовать на партнера. Муньяин перехватил мяч во время передачи и прострелил в штрафную. Стоявший перед Гарсией защитник Гранады неожиданно упал и 35-летний полузащитник легко открыл счет.

В середине тайма баски провалились в центре поля, позволив Мачису принять передачу на левом фланге. Дарвин набрал крейсерскую скорость, размотал защитника на линии штрафной, ворвался туда и пробил в дальний угол ворот. Унаи Симон в прыжке был бессилен. Уже через десять минут гости вырвались вперед: Хорхе Молина мощно пробил по центру поля, кипер задел сферу рукой, но мяч все равно оказался в сетке.

После перерыва команды обменялись попаданиями в перекладину: сначала Рауль Гарсия мощным ударом встряхнул ворота Гранады, а через восемь минут уже сольный проход Луиса Суареса увенчался выстрелом в каркас.

За 15 минут до завершения матча баски сравняли. Гол получился довольно курьезным. Получив длинную диагональ на левый фланг футболист Атлетико отдал в центр на Вильямса, тот уже в падении пытался протолкнуть мяч в сетку, но подоспели сразу два защитника, которым удалось выбить сферу фактически с линии ворот. Казалось, гола удастся избежать, но на мяч налетел кипер Гранады и круглый от него залетел в ворота. Очень досадный автогол. Иньиго Мартинес на шестой добавленной к матчу минуте получил красную карточку и оставил команду из Бильбао в меньшинстве. Супершанс со стандарта с линии ворот Гранада не реализовала.

Ничья принесла Атлетику 20 очков и восьмую строчку турнирной таблицы, Гранада с 12-ю баллами – шестнадцатая.

Маліновський заряджає чергову гармату по Юве, Зінченко vs Ярмоленко з різними емоціями, топ-матч Реала – анонс вікенду