Атлетик – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

В 23 туре Ла Лиги Барселона не смогла на выезде одолеть Атлетик. Смотрите видеообзор матча Атлетик – Барселона.

Чемпионат Испании 2018/2019, 23-й тур

Атлетик – Барселона – 0:0

Лионель Месси сумел сыграть в этом матче, но даже он не смог уберечь каталонцев от потери очков.

Барселона расписала нулевую ничью с Атлетиком – Реал сократил отставание до шести очков

Атлетик после этой ничьей набрал 27 очков и поднялся на тринадцатую позицию. Барселона теперь имеет 51 очко, подпустив Реал на расстояние двух побед.