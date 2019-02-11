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Атлетик – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

00:40 11 Читати українською
Атлетик – Барселона – 0:0 – видеообзор матча
Атлетик – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

В 23 туре Ла Лиги Барселона не смогла на выезде одолеть Атлетик. Смотрите видеообзор матча Атлетик – Барселона.

Чемпионат Испании 2018/2019, 23-й тур

Атлетик – Барселона – 0:0

Лионель Месси сумел сыграть в этом матче, но даже он не смог уберечь каталонцев от потери очков.

Барселона расписала нулевую ничью с Атлетиком – Реал сократил отставание до шести очков

Атлетик после этой ничьей набрал 27 очков и поднялся на тринадцатую позицию. Барселона теперь имеет 51 очко, подпустив Реал на расстояние двух побед.

Испания23 турСан Мамес (Бильбао)

Атлетик - Барселона: Воскресенье 10 февраля 2019

Атлетик
Матч окончен
0 : 0
Барселона
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