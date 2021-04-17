Атлетик – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Кубка Испании
21:53 - Читати українською
Атлетик в рамках финала Кубка Испании-2021 встретится с Барселоной. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Финал Кубка Испании-2021 Атлетик – Барселона начался в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансяцию проводит "Футбол 24".
Атлетик – Барселона: каталонцы объявили заявку на финал – Фати попал в список
Стартовые составы
Атлетик:
Барселона:
Реал устроит массовую распродажу ради новых "галактикос" – 8 неприкасаемых, жёсткая позиция Рамоса и будущее Лунина
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter