Жирона на выезде играет против Атлетика в шестом туре Ла Лиги. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Атлетик – Жирона состоится во вторник, 23 сентября, и начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка в Украине можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

В стартовом составе Жироны в третий раз подряд появился Владислав Ванат. Что касается Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова, то оба украинца не попали даже в заявку.

Составы команд:

Жирона: Гассанига – Ринкон, Франсес, Блинд, Морено – Мартин, Унаи, Солис, – Хиль, Ван де Беек – Ванат

Леванте: Симон – Бойро, Лапорт, Паредес, Горосабель, – Весга, Хаурегизар, – Серрано, Сансет, И. Уильямс, – Гурусета

