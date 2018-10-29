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Атлетик – Валенсия – 0:0 – видеообзор матча

27 октября 22:24 20 Читати українською
Атлетик – Валенсия – 0:0 – видеообзор матча
Атлетик – Валенсия – 0:0 / ФК Атлетик

В матче 10 тура Ла Лиги Валенсия на выезде не смогла победить Атлетик. Смотрите видеообзор матча.

Атлетик в рамках 10 тура Ла Лиги дома принимал Валенсию. При равной игре ни одна из команд не смогла отличиться забитым мячом.

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Валенсия после 10 туров идет на 14 строчке и имеет 11 очков, Атлетик 16-й и имеет на 1 очко меньше.

Испания. Ла Лига, 10 тур

Атлетик – Валенсия – 0:0

Испания10 турСан Мамес (Бильбао)

Атлетик - Валенсия: Суббота 27 октября 2018

Атлетик
Матч окончен
0 : 0
Валенсия
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