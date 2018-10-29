Атлетик – Валенсия – 0:0 – видеообзор матча

В матче 10 тура Ла Лиги Валенсия на выезде не смогла победить Атлетик. Смотрите видеообзор матча.

Атлетик в рамках 10 тура Ла Лиги дома принимал Валенсию. При равной игре ни одна из команд не смогла отличиться забитым мячом.

Леганес без Лунина проиграл Леванте, Сельта разгромила Эйбар: 10 тур Ла Лиги, матчи субботы

Валенсия после 10 туров идет на 14 строчке и имеет 11 очков, Атлетик 16-й и имеет на 1 очко меньше.

Испания. Ла Лига, 10 тур

Атлетик – Валенсия – 0:0