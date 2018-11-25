Атлетик – Хетафе – 1:1 – видео голов и обзор матча

Франция — 17:50 89
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Тактическая революция: экс-звезда Барселоны предлагает бешеную схему 2-7-2 и посягает на пост наставника ПСЖ
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Барселона вырвала драматическую ничью с Атлетико – Коста забил впервые за 9 месяцев в ПримереИспания — 24 нояб 1071
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Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс – есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состоятьсяМир — 24 нояб 372
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Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лигеАнглия — 24 нояб 528
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Атлетико – Барселона: онлайн трансляция матча ПримерыИспания — 24 нояб 1459
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