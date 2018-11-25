Атлетик – Хетафе – 1:1 – видео голов и обзор матча

В 13 туре Ла Лиги Атлетик дома не переиграл Хетафе и продолжил неудачную серию. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетик – Хетафе на сайте "Футбол 24".

Испания. Примера, 13 тур

Атлетик – Хетафе – 1:1

Голы: Ноласкоаин, 67 – Мата, 77

Нолоскоаин в середине второго тайма вывел хозяев вперед после стандарта, однако через 10 минут Мата воспользовался пасом Амата и ударом в пустые ворота сравнял счет.

К слову, Атлетик установил клубный антирекорд, продолжив безвыигрышную серию в Примере до 12 матчей.