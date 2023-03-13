Барселона удержала победу над Атлетиком в 25-м туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Игра была равной по моментам первого тайма, но в добавленное арбитром время забил Рафинья. Сначала судья зафиксировал офсайд, но VAR засчитал взятие ворот.

Барселона удержала тяжелую победу над Атлетиком – тер Штеген стал героем битвы, арбитры отменили гол басков

Атлетик давил. На последних минутах отличился Иньяки Уильямс. Стадион уже праздновал, но после просмотра VAR арбитр отменил гол. Муньяин якобы сыграл рукой во время атаки, хотя это довольно противоречивый эпизод. Барселона опережает Реал на 10 очков на вершине таблицы. Баски остались девятыми.