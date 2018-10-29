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Атлетик – Валенсия: прямая трансляция

27 октября 16:15 42 Читати українською
Атлетик – Валенсия: прямая трансляция
Атлетик – Валенсия: прямая трансляция / EFE

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги Атлетик из Бильбао дома принимает Валенсию. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Поединок 10-го тура чемпионата Испании Атлетик – Валенсия начнется в 17:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Испания10 турСан Мамес (Бильбао)

Атлетик - Валенсия: Суббота 27 октября 2018

Атлетик
Матч окончен
0 : 0
Валенсия
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