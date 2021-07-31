Олимпийские игры в Атланте стали дебютным для национальной команды Украины. Тогда нашим спортсменам удалось поставить медальную планку, перепрыгнуть которую пока не удалось.

На Олимпийские игры в США, которые состоялись в 1996 году, Украина впервые выставила свою команду под желто-синим флагом. В Атланту отправились 233 украинских спортсмена, которые жаждали побед и были готовы громко заявить о себе на весь мир.

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На открытии Олимпиады, которое состоялось 19 июля 1996 года, честь нести флаг нашей страны выпала олимпийскому чемпиону Сеула, многократному чемпиону и рекордсмену мира в прыжках с шестом Сергею Бубке, который впоследствии стал президентом Национального олимпийского комитета Украины. "Звездочкой" команды была 18-летняя гимнастка Лилия Подкопаева, которая вскоре примерила целых три олимпийские медали.

Похоже, что помпезная церемония открытия и большие надежды, которые возлагала на свою команду молодая страна, изрядно стимулировали спортсменов, выступавших под желто-синими цветами. В Атланте они завоевали 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых медалей, что позволило Украине занять высокое 9 место в общем командном рейтинге. 23 медали и топ-10 в общем зачете стали вершиной, покорить которую снова Украинае пока не удавалось.

К слову, в Министерстве молодежи и спорта прогнозируют, что на Олимпиаде-2020 в Токио мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. При этом партнеры проекта Parimatch дают 40% на то, что по крайней мере 4 награды Украины будут высочайшего качества.

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Игры-1996 показали, что в мире спорта появились новые звезды, а Украина претендует надолго закрепиться в статусе государства с сильными атлетами.

Лилия Подкопаева совершила настоящий фурор – несмотря на юный возраст, она смогла оформить медальный хет-трик, победив в многоборье и вольных упражнениях, а также завоевав серебро на брусьях. Еще одна 18-летняя гимнастка Екатерина Серебрянская также слушала гимн Украины с самого высокого пьедестала. Сейчас она единственная украинская "художница", которой покорился Олимп.

Мир бокса также увидел нового будущего чемпиона. Владимир Кличко осуществил свою мечту и стал чемпионом в супертяжелом весе. Историческая победа открыла ему дверь в профессиональный бокс, где он впоследствии покорил не одну вершину.

Не подвел ожиданий и борец Вячеслав Олейник, хотя его путь на пьедестал был нелегким. Несколькими годами ранее он покидал спорт и переехал жить во Францию. Впрочем, перерыв пошел ему на пользу – в 1994 году он получил путевку на Олимпиаду благодаря победе на чемпионате Европы, а в Атланте борец не оставил соперникам ни единого шанса.

Единственная на сегодня золотая медаль в парусном спорте также была завоевана в Атланте. Евгений Браславец и Игорь Матвиенко обогнали соперников в соревновании яхт класса 470.

Силу украинский на весь мир продемонстрировал Тимур Таймазов, став победителем игр в тяжелой атлетике. Он поднял над головой 236 килограммов, установив мировой рекорд.

Рустам Шарипов стал единственным спортсменом той плеяды, для которого золото Олимпийских игр было не первым. В Барселоне в составе сборной СНГ он выиграл золотую медаль в командном первенстве. Кроме того, в Атланте в тех же командных соревнованиях он с партнерами завоевали бронзу. К сожалению, из-за проблем со спиной до Сиднея-2000 он не дотянул.

Свой статус чемпионки мира подтвердила и Инесса Кравец, которой до сих пор принадлежит рекорд в тройном прыжке. Украинка опередила россиянку Ласовскую на целых 35 сантиметров. Она рассчитывала завоевать золото и в прыжках в длину, но помешала плохая программа соревнований. После победы и фонтана эмоций Инесса вернулась в отель около часа ночи, а старт следующей дисциплины был в 7 утра. В итоге Кравец сделала три заступа и не выполнила квалификационный норматив в дисциплине, которую любила больше всего.

В дальнейшем украинским спортсменам на Олимпиаде удавалось преодолевать рубеж в 20 медалей, но приближение к 9 золотым наградам пока выглядит невыполнимой задачей. Остается с ностальгией вспоминать фантастический дебют Украины на Олимпиаде и надеяться, что когда-то мы станем свидетелями еще больших побед.