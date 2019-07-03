Аталанта завершила свою трансферную кампанию – Малиновский может остаться в Генке

Генеральный директор Аталанты Лука Перкасси сообщил, что продление аренды Марио Пашалича стало последним трансфером итальянского клуба.

"Мы счастливы, что смогли продлить аренду Пашалича, потому что он важный игрок для нас. У нас также есть опция его выкупа.

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Для меня трансферное окно закончилось. Наш состав не нуждается в усилении. Не думаю, что нам нужен еще кто-то, потому что у нас и так уже лучшая атакующая линия в Серии А: наши 103 гола в прошлом сезоне говорят сами за себя. Сапата, Иличич и Гомес остаются.

Однако, мы не отказываемся от трансферного окна и попробуем воспользоваться любыми возможностями, если таковые будут", – сказал Перкасси в интервью ANSA.

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