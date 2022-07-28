"Хотим сообщить, что Хосе Паломино запросит встречный анализ образца B и аналитическую документацию взятых образцов.

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Учитывая деликатность дела, по согласованию с игроком и адвокатами считаем обязанностью призвать уважать частную жизнь семьи Паломино, которая в эти дни чувствует себя особенно расстроенной. Это глубоко затрагивает его не только как игрока, но и личность. В рамках расследования остается твердое убеждение, что непричастность игрока к этому делу еще может быть доказана", – говорится на официальном сайте Аталанты.

Добавим, что аргентинец перебрался в Аталанту в 2017 году. С тех пор Паломино стал одним из лидеров команды Джан Пьеро Гасперини. Всего в активе футболиста 202 матча (8 голов и 5 ассистов) в составе бергамасков.

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