Ювентус владеет правами на аргентинского центрбека уже два года, но Ромеро не сыграл за туринцев ни одного матча, дважды отправлявшись в аренды – сначала в Дженоа, а затем в Аталанту.

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Прошлый сезон для 23-летнего футболиста выдался очень успешным. Он сразу стал важным игроком для Джан Пьеро Гасперини, а Серия А даже назвала его лучшим защитником чемпионата. Поэтому Аталанта решила немедленно активировать опцию выкупа, хотя аренда действует еще один сезон.

По информации Goal, Ювентус получит за футболиста лишь 16 млн евро, хотя в свое время заплатил Дженоа за его трансфер 26 млн. Текущая трансферная стоимость Ромеро составляет 30 миллионов евро.

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