Недавно Джан Пьеро Гасперини заявил, что не исключает ухода из Аталанты после провального сезона (8 место в чемпионате). Руководство клуба раньше уверяло, что тренер останется, но, похоже, готово к любому развитию событий.

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По крайней мере, поиски потенциального нового тренера для Руслана Малиновского и Ко уже идут. В поле зрения бергамасков попали два хорвата – Иван Юрич и Игор Тудор, возглавляющие Торино и Верону соответственно. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на TMW.

Юрич раньше играл в Дженоа под руководством Гасперини, а многие считают его учеником действующего тренера Аталанты. Что касается Тудора, то боссам Аталанты импонирует его работа в Вероне, которую он принял уже по ходу сезона после провального старта и поднял в верхнюю часть таблицы.

К слову, соглашение 64-летнего Гасперини с Аталантой рассчитано до лета 2024 года.

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