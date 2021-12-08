Аталанта – Вильяреал: Малиновский остался в запасе – онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Аталанта встречается с Вильярреалом в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на футбол 24.
Матч Аталанта – Вильярреал стартует в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.
Стартовые составы команд
Аталанта: Муссо – Толой, Демираль, Паломино – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Меле – Пессина – Иличич, Сапата.
Запасные: Джимшити, Малиновский, Копмайнерс, Миранчук, Муриэль, Пашалич, Песселья, Пикколи, Росси, Ловато, Спортьелло, Дзаппакоста.
Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян – Гомес, Капу, Парехо, Морено – Жерар, Данжума.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Иборра, Чуквуэзе, Тригерос, Диа, Раба, Пенья, Манди, Педраса.
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