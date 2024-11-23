В матче 13-го тура чемпионата Италии Парма на своем поле уступила Аталанте (1:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Аталанта вышла вперед уже на старте встречи: после навеса от Беллановы с правого фланга во вратарскую Ретеги выпрыгнул выше остальных и головой переправил сферу в сетку. На 8-й минуте гости удвоили свое преимущество – Лукман после ошибки защитника добил сферу в сетку. Гол, однако, отменили из-за офсайда, оставив Парму еще на некоторое время в игре.

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Бергамаски продолжили атаковать и все-таки продавили защиту соперника в конце тайма: Руджери прострелил с левого фланга, кипер Пармы бросился на перехват, но лишь кончиками пальцев зацепил сферу и Эдерсон на дальней штанге замкнул в ворота. Сразу же Лукман и Пашалич могли добивать Парму, но Судзуки выдал класс в рамке и спас от преждевременного разгрома.

Уже в добавленное время Бонни имел шанс сократить отставание, закручивая в дальний угол, но Карнесекки в прыжке перевел на угловой.

Сразу после перерыва Парма показала свои зубы. Сначала Канчельери точным ударом возродил интригу в матче, а затем вопиющие провалы в обороне Аталанты едва не довели Гасперини до безумия – все завершилось двумя "горчичниками" для наставника и удалением.

На 72-й минуте Лукман, казалось, снял вопрос о победителе, но гол снова не засчитали из-за офсайда. В конце концов Адемола замучил арбитра и оборону Пармы голевыми попытками и следующий гол уже был засчитан.

Победа позволила Аталанте набрать 28 очков и возглавить Серию А. У Интера столько же, но он уступает бергамаскам по дополнительным показателям. Парма с 12-ю пунктами тринадцатая.

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