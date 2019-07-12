Аталанта увеличила предложение по Малиновскому – трансфер хавбека сборной Украины все ближе

Итальянская Аталанта твердо настроена приобрести хавбека Генка Руслана Малиновского.

Итальянский клуб увеличил свое предложение Генку до 15 миллионов евро плюс бонусы, сообщает L'Eco di Bergamo. Отмечается, что Аталанта будет выплачивать эту сумму несколькими частями.

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Напомним, ранее сообщалось, что Аталанта вернулась к варианту с Малиновским, а трансфер состоится на следующей неделе.

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за Генк во всех турнирах, где Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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