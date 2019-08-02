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Аталанта уступила Лестеру – Малиновский отыграл один тайм

23:22 33 Читати українською
Аталанта уступила Лестеру – Малиновский отыграл один тайм
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Лестер обыграл Аталанту в контрольном матче. Оба мяча в ворота бергамасков были забиты во втором тайме, когда Руслана Малиновского уже не было на поле.

Товарищеский матч

Лестер – Аталанта – 2:1

Голы: Перес, 61, Варди, 76 – Муриэль, 89 (пен)

Аталанта провела третий контрольный поединок в Британии. После матчей против Суонси и Норвича наступила очередь Лестера, который принимал бергамасков на Кинг Пауэр Стэдиум.

Впервые за время британского турне Аталанты Руслан Малиновский вышел в стартовом составе свои команды. Украинец пытался действовать активно и комбинировать с партнерами. Иногда это приводило к обострениям - Шмейхель в классном прыжке потянул мощный удар Госсенса. У Лестера мог забивать Варди, который проиграл дуэль Голлини.

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Что касается стандартов, то однажды Аталанта заработала право на перспективный штрафной с "точки Руслана", но удар исполнил Йосип Иличич – голкипер легко забрал мяч.

На второй тайм Гасперини выпустил 4-х новых игроков – среди тех, кто покинул поле, оказался и наш полузащитник. Лестер на 57-й минуте создал невероятный шанс для взятия ворот, однако Перес не реализовал выход один на один после шикарной передачи через полполя.

Впрочем, Айозе Перес исправился. Новичок "лис" ударом с линии штрафной открыл счет в матче, а затем второй мяч забил Варди, который реализовал выход на свидание с голкипером. Итальянская команда способилась лишь на гол престижа с пенальти под занавес поединка. В итоге 2:1 – второе поражение Малиновского и компании на британской земле.

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