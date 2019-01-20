Кальяри на последних минутах вырвал ничью с Эмполи: 20-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 20-го тура итальянского чемпионата Фрозиноне потерпел сокрушительное поражение от Аталанты, Фиорентина и Сампдория устроили ничейную перестрелку, вспышка и Болонья победителя не выявили, а Кальяри вырвал ничью в матче с Эмполи.

Чемпионат Италии, 20-й тур

Фрозиноне – Аталанта – 0:5

Голы: Манчини, 11, Сапата, 44, 47, 64, 73

СПАЛ – Болонья – 1:1

Голы: Куртич, 63 – Паласио, 24

Фиорентина – Сампдория – 3:3

Голы: Муриель, 34, 70, Песелья, 90+3 – Рамирес, 44 Квальярела, 81 (пен), 85

Кальяри – Эмполи – 2:2

Голы: Паволетти, 36, Фариас, 90+1 - Ди Лоренцо, 71, Зайц, 81

Аталанта приехала в гости к Фрозиноне, устроив на его стадионе настоящее избиение младенцев. Уже на 11-й минуте Джанлука Манчини вывел гостй вперёд, завершив подачу с левого фланга ударом головой, после чего начался индивидуальный перфоманс Дувана Сапаты. В конце первого тайма он точно замкнул навес Марио Пашалича, а на старте второго прекрасным ударом низом довёл счёт до разгромного. На этом колумбиец не остановился: на 64-й минуте Сапата хорошо открылся на левом краю штрафной, получил пас от Джимшити и точно пробил в дальний угол ворот, а на 73-й оформил "покер", превратив навес Пессины после углового в пятый и последний гол Аталанты во встрече.

Фиорентина в родных стенах провела очень тяжёлый матч против Сампдории, хотя началось всё неплохо. На 34-й минуте Лукас Муриель сделал рывок по левому флангу на полполя и вывел "фиалок" вперёд, но через пять минут Жерсон Родригес получил вторую жёлтую и оставил свою команду в меньшинстве. Гости очень быстро превратили большинство в гол – это Гастон Рамирес ударом со штрафного сравнял счёт. Во втором тайме хозяева вновь вышли вперёд усилиями неутомимого Лукаса Муриеля, но сил удержать результат не хватило. На 80-й минуте атака Сампдории завершилась фолом в штрафной, арбитр назначил пенальти, а Фабио Квальярела его реализовал. Ещё через три минуты капитан генуэзцев получил передачу, отклеился от защитника и забил третий гол Сампдории, но уже в компенсированное время после розыгрыша штрафного низом, подачи на дальнюю штангу и сопутствующую ей серию рикошетов Херман Песелья установил окончательный счет – 3:3.

СПАЛ принимал Болонью, пропустив уже на 24-й минуте после прекрасного удара Паласио метров с 20-ти. На 30-й Андреа Петанья мог сравнять счёт, однако его выстрел с линии штрафной парировал Скорупски – впрочем, СПАЛ явно не сдавался. Во втором тайме активность хозяев привела к голу Ясмина Куртича, который мощным выстрелом низом с дистанции прошил правый угол. В дальнейшем матч проходил в равной борьбе, но забитых голов болельщики больше не увидели.

Таким образом, Атланта набрала 31 очко и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Самдория с 30 зачётными баллами осталась на восьмом, Фиорентина имеет на одно очко меньше и идёт десятой, а СПАЛ с 18 пунктами занимает шестнадцатое место. Фрозиноне, оставшись с 10 зачётными баллами, продолжил пребывание на предпоследней позиции.

Кальяри вместе с Срной в стартовом составе принимал дома Эмполи. Первый тайм выдался не слишком щедрым на моменты, а единственный удар, который команды на двоих нанесли в первом тайме, стал голевым. Паволетти после навеса от партнера перевесил всех в воздухе и результативно пробил головой в угол ворот. Хозяева действовали более активно, а Эмполи действовал в основном вторым номером.

После перерыва Эмполи активизировался и это вскоре принесло свои плоды. На 70-й минуте после подачи с фланга Де Лоренцо расстрелял ворота Кальяри, без шансов для вратаря. Уже через 10 минут после этого Зайц ворвался в штрафную и неотразимо пробил по воротам Кальяри. Хозяева сразу же побежали отыгрываться, и, как следствие, сумели это сделать. В компенсированное время банальная "закидушка" на Фариаса принесла свои плоды. Диего поборолся с защитником, удачно обработал мяч и переиграл голкипера метров с 11. В итоге поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2.