Аталанта принимает Удинезе в матче 29 тура чемпионата Италии. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Удинезе на "Футбол 24", стартует в 16:00. Команда Гасперини находится на третьей позиции (55 очков) и продолжает борьбу за попадание в ЛЧ. В предыдущем туре бергамаски уверенно победили Верону, а Руслан Малиновский показал яркое шоу с голом и ассистом. Наш футболист вернулся в лагерь итальянского клуба после трех изнурительных поединков за сборную Украины, но попал в стартовый состав "Богини". Коваленко начинает на скамейке запасных.

Стартовые составы команд:

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Паломино – де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина – Малиновский – Мюриэль, Сапата

Удинезе: Муссо – Бекао, Бонифаци, Нейтинк – Окака, Де Пауль, Уолас, Перейра, Молина Зегелаар – Брааф

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