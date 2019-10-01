Аталанта U-19 – Шахтер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Аталанта U-19 во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА принимает донецкий Шахтер. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА Аталанта U-19 – Шахтер U-19 начинается в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканале "Футбол 1". "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стартовые составы команд:
Аталанта U-19: Джельми, Гисланди, Руджери, Да Рива, Околи, Гут, Траоре, Гьябуа, Пикколи, Кортиновис, Камбьяги.
Шахтер U-19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев, Крыськив, Эгбуджо, Судаков, Сикан, Бондаренко, Мудрык