toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Аталанта U-19 – Шахтер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

13:51 324 Читати українською
Аталанта U-19 – Шахтер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Аталанта U-19 – Шахтер U-19: стартовые составы на матч Юношеской лиги УЕФА 01.10.2019

Аталанта U-19 во 2-м туре Юношеской лиги УЕФА принимает донецкий Шахтер. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

 
Георгий Судаков 26’
26’ Георгий Судаков

Матч группового раунда Юношеской лиги УЕФА Аталанта U-19 – Шахтер U-19 начинается в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканале "Футбол 1". "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стартовые составы команд:

Аталанта U-19: Джельми, Гисланди, Руджери, Да Рива, Околи, Гут, Траоре, Гьябуа, Пикколи, Кортиновис, Камбьяги.

Шахтер U-19: Трубин, Козик, Муравский, Якуба, Драмбаев, Крыськив, Эгбуджо, Судаков, Сикан, Бондаренко, Мудрык

blog_ava
Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20
08:00
419
Теги
Лига чемпионов Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19 Шахтер U-19 Юношеская лига УЕФА 2019/20 Аталанта U-19 - Шахтер U-19 Аталанта U-19 Аталанта U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
22
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук