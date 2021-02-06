Аталанта сыграла вничью с Торино в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Торино.

Аталанта принимала одного из аутсайдеров Серии А и очень лихо начала матч. Уже к 21-й минуте голкипер Торино трижды был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот.

Белотти не принял "помощь" арбитра против Малиновского и Ко, хотя его команда проигрывала в три мяча – фэйр-плей дня

Ближе к концу тайма "быки" ожили, отквитав два гола, а в конце поединка Бонаццоли шокировал хозяев, вырвав для своей команды ничью.

После отчетного матча команда Руслана Малиновского набрала 37 очков и осталась на 7 месте турнирной таблицы Серии А. Торино с 16 баллами над зоной вылета.

Аталанта упустила победу над Торино после 3:0 – Малиновский подготовил гол и пережил грубости