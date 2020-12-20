Похоже, боссам Аталанты не удалось решить конфликт между главным тренером и капитаном команды. Джан Пьеро Гасперини в прошлом туре против Ювентуса выпустил Гомеса только на замену, а на предстоящую игру против Ромы не включил даже в заявку. Игра состоится сегодня в 19:00.

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Напомним, авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо опубликовал в Твиттере пост, в котором рассказал, что в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с Мидтьюлландом (1:1) аргентинец подрался с 62-летним Гасперини.

Позже Гомес в сторис на своей странице в Инстаграме обратился к болельщикам, пообещав, что правда об инциденте станет известна, когда он покинет клуб из Бергамо. Это может произойти уже в январе – ряд клубов готовы оформить трансфер лидера Аталанты.

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