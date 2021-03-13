Аталанта – Специя – 3:1 – видео голов и обзор матча
00:01 - Читати українською
Аталанта принимала Специю в 27 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Специя.
54’ Марио Пашалич
55’ Луис Муриэль
73’ Марио Пашалич
Роберто Пикколи 82’
54’ Марио Пашалич
55’ Луис Муриэль
73’ Марио Пашалич
82’ Роберто Пикколи
В первой половине игры Специя достойно выглядела на фоне хозяев, но после перерыва рисунок игры изменился в пользу "бергамасков".
"Очень мешает языковой барьер": Коваленко – об адаптации, тренировках Гасперини и потенциальном дебюте за Аталанту
Игроки Аталанты трижды забили сопернику, а гости ответили лишь один мячом. Руслан Малиновский вышел на замену ближе к концу матча, но сумел приобщиться к третьему голу, перехватив мяч в центре поля.
Победа позволила Аталанте подняться на 4-ю строчку, Специя – 16-я.
Аталанта одолела Специю и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский организовал голевую атаку, Коваленко снова без дебюта
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter