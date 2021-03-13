Аталанта принимала Специю в 27 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Специя.

В первой половине игры Специя достойно выглядела на фоне хозяев, но после перерыва рисунок игры изменился в пользу "бергамасков".

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Игроки Аталанты трижды забили сопернику, а гости ответили лишь один мячом. Руслан Малиновский вышел на замену ближе к концу матча, но сумел приобщиться к третьему голу, перехватив мяч в центре поля.

Победа позволила Аталанте подняться на 4-ю строчку, Специя – 16-я.

Аталанта одолела Специю и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский организовал голевую атаку, Коваленко снова без дебюта