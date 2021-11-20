Программу 13-го тура чемпионата Италии открывает матч Аталанта – Специя. Стартовый свисток на Атлети д'Адзурри в Бергамо прозвучит в 16:00. Смотреть игру вживую можно на MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24". Отчетная встреча станет для команд лишь третьей в рамках Серии А. В минувшем сезоне команда Джан Пьеро Гасперини дома победила, а на выезде была зафиксирована безголевая ничья. Исторически Специя неудачно играет с Аталантой. За 14 предыдущих матчей "орлята" побеждали лишь однажды, потерпев шесть поражений. Следует заметить, что львиная доля этих поединков состоялась еще в первой половине ХХ века.

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В Украине сегодняшний поединок вызывает особое внимание. Руслан Малиновский стабильно играет за Аталанту. Сегодня хавбек остался на скамейке для запасных. Ничего удивительного, ведь он отыграл два матча за сборную. Права на Виктора Коваленко также принадлежат бергамаскам, но там воспитанник Шахтера закрепиться не смог. Аренда в Специю пока выглядит правильным решением. Преодолев проблемы со здоровьем на старте сезона, Коваленко стал важным исполнителем в тактических построениях Тиаягу Мотты. Именно Виктор рядом с капитаном Джулио Маджоре отвечает за центр поля. Пять последних матчей в Серии А 25-летний украинец провел без замен. Сегодня он так же в старте.

Аталанта – Специя: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Аталанта: Муссо – Толои, Паломино, Джимсити – Дзаппакоста, Копмейнерс, Де Рон, Меле – Иличич, Пашалич – Сапата

Запасные: Спортьелло, Росси, Муриеэль, Фройлер, Пеццелла, Малиновский, Демираль, Пессина, Скавини, Миранчук, Пикколи

Специя: Проведель – Амиан, Эрлич, Христов, Бастони – Коваленко, Маджоре – Сала, Верде, Гьясси – Нзола

Запасные: Зут, Зовко, Манай, Река, Кивиор, Подгоряну, Колли, Феррер, Антист, Сальседо, Нгиамба, Стрелец