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Сверхмощное возвращение Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – Сассуоло – 4:1

21 июня 23:37 - Читати українською
Сверхмощное возвращение Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – Сассуоло – 4:1
Аталанта – Сассуоло – 4:1 – видео голов и обзор матча

Аталанта победила Сассуоло в рамках 25-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Сассуоло.

16’ Берат Джимшити
31’ Дуван Сапата
38’ Мехди Бурабия
66’ Дуван Сапата
 
Мехди Бурабия 90+2’
16’ Берат Джимшити
31’ Дуван Сапата
38’ Мехди Бурабия
66’ Дуван Сапата
90+2’ Мехди Бурабия

Команда Гасперини смяла соперника еще в первом тайме. Джимшити начал избиение, его поддержал Сапата, а затем нервы не выдержали и у защитника Сассуоло Бурабии – автогол.

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Аталанта вспомнила об экономии энергии, проведя вторую половину значительно скромнее. Мотивацию для дубля сохранил только Сапата, потом начались замены – Руслан Малиновский получил шанс на 70 минуте. Впрочем, бергамаски успокоились окончательно и даже позволили сопернику отквитать один гол.

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Италия Видеоновости Аталанта Аталанта Аталанта - Сассуоло Сассуоло Сассуоло
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