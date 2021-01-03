Малиновский "промолчал" на празднике результативности – видеообзор матча Аталанта – Сассуоло – 5:1
18:53 - Читати українською
Аталанта победила Сассуоло в 15 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24".
11’ Дуван Сапата
45’ Маттео Пессина
49’ Дуван Сапата
57’ Робин Госенс
68’ Луис Муриэль
Влад Кирикеш 75’
11’ Дуван Сапата
45’ Маттео Пессина
49’ Дуван Сапата
57’ Робин Госенс
68’ Луис Муриэль
75’ Влад Кирикеш
Аталанта принимала довольно крепкий Сассуоло, но буквально уничтожила соперника, забив 5 голов, а пропустив лишь раз. Больше всего постарался Дуван Сапата, который оформил дубль+ассист. Руслан Малиновский вышел на поле лишь на последние полчаса и результативными действиями не отметился.
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Благодаря этой победе Аталанта набрала 25 очков и по крайней мере временно поднялась на шестую строчку турнирной таблицы Серии А. В Сассуоло на один пункт больше.
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