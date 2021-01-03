Аталанта победила Сассуоло в 15 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24".

Аталанта принимала довольно крепкий Сассуоло, но буквально уничтожила соперника, забив 5 голов, а пропустив лишь раз. Больше всего постарался Дуван Сапата, который оформил дубль+ассист. Руслан Малиновский вышел на поле лишь на последние полчаса и результативными действиями не отметился.

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Благодаря этой победе Аталанта набрала 25 очков и по крайней мере временно поднялась на шестую строчку турнирной таблицы Серии А. В Сассуоло на один пункт больше.