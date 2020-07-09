Малиновский классным навесом принес Аталанте победу над Сампдорией – видео голов и обзор матча

Аталанта одолела Сампдорию (2:0) в тяжелом поединке 31-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Сампдория на "Футбол 24".

Аталанта имела незначительное игровое преимущество над Сампдорией, однако не могла воплотить его в победный счет, пока не вышел на замену Руслан Малиновский.

Малиновский за 10 минут выиграл матч для Аталанты, результативно подав угловые – видео красивого ассиста украинца

Украинец образцово подал с углового на голову Толои – так бергамаски открыли счет. А через 10 минут после очередного углового в исполнении Руслана забил Муриель.

Аталанта выиграла, набрала 66 очков и вышла на третье место чемпионата Италии. У команды Малиновского 9-матчевая победная серия в Серии А. От лидера первенства Ювентуса – 9 пунктов. Следующий матч как раз в Турине против "старой синьоры".