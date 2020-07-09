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Малиновский классным навесом принес Аталанте победу над Сампдорией – видео голов и обзор матча

07:30 - Читати українською
Малиновский классным навесом принес Аталанте победу над Сампдорией – видео голов и обзор матча
Аталанта – Сампдория – видео голов и обзор матча

Аталанта одолела Сампдорию (2:0) в тяжелом поединке 31-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Сампдория на "Футбол 24".

75’ Рафаэль Толои
85’ Луис Муриэль
 
75’ Рафаэль Толои
85’ Луис Муриэль

Аталанта имела незначительное игровое преимущество над Сампдорией, однако не могла воплотить его в победный счет, пока не вышел на замену Руслан Малиновский.

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Украинец образцово подал с углового на голову Толои – так бергамаски открыли счет. А через 10 минут после очередного углового в исполнении Руслана забил Муриель.

Аталанта выиграла, набрала 66 очков и вышла на третье место чемпионата Италии. У команды Малиновского 9-матчевая победная серия в Серии А. От лидера первенства Ювентуса – 9 пунктов. Следующий матч как раз в Турине против "старой синьоры".

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