Италия, Серия А, 3-й тур

Верона – Аталанта – 0:1

Гол: Копмейнерс, 51

Салернитана – Сампдория – 4:0

Голы: Диа, 8, Бонаццоли, 16, Вильена, 50, Ботхейм, 76

Лечче – Эмполи – начало матча в 21:45

Фиорентина – Наполи – начало матча в 21:45

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Аталанта приехала в гости к Вероне. Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав и вышел с первых минут. Хозяева довольно агрессивно противостояли сопернику, не позволяя обострять возле своих ворот. В середине тайма Велозу опасно закручивал со штрафного – защита бергамасков отбилась. На 40-й минуте затяжная атака Вероны завершилась опасным ударом Илича – мяч пролетел в сантиметрах от стойки. В ответ Лукман бил с близкого расстояния в ближний угол – кипер успел сгруппироваться и отбил.

После перерыва Аталанта разродилась голом – Копмейнерс решился на удар с дальнего расстояния в дальний угол.

Игра бергамасков заиграла новыми красками, стала более яркой, с большим количеством моментов. Страсти пришлось тушить предупреждениями. Одной из жертв "горчичника" стал и наш соотечественник. На 63-й минуте украинец разрядил свою пушку низом по центру, но голкипер отбил. За мгновение до этого Лазович испытал на прочность стойку ворот Аталанты. Гасперини провел двойную замену, выпустив вместо Малиновского Бога. Тот мог сразу забить, но пролетел мимо мяча после прострела слева. На последней минуте Лазович мог украсть победу у Аталанты, но Муссо в головокружительном прыжке вытащил мяч из-под перекладины.

В еще одном матче Салернитана разгромила Сампдорию. Одним из героев матча стал новичок "гранатовых" Булай Диа, в свое время конкурировавший с Артемом Довбиком на позицию форварда в итальянском клубе. Сенегалец в начале матча открыл счет, а через несколько минут ассистировал Бонаццоли. Сразу после перерыва Вильена сделал счет разгромным, а Ботхейм за 15 минут до завершения матча завершил избиение генуэзцев (и снова ему ассистировал Диа).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ