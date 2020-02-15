Аталанта – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А

Аталанта в рамках 24-го тура чемпионата Италии принимает Рому. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 24-го тура Серии А Аталанта – Рома начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Аталанта: Голлини – Паломино, Толои, Джимшити – Хатебур, Фройлер, де Роон, Госенс – Гомес – Иличич, Сапата

Запасные: Спортиелло, Росси, Кальдара, Чиборра, Кастань, Колли, Малиновский, Пашалич, Тамезе, Муриель

Рома: Пау Лопес – Б. Перес, Фасио, Смоллинг, Спинаццола -– Манчини, Пеллегрини – Клюйверт, Мхитарян, Перотти – Джеко

Запасные: Фусато, Кардинали, Четин, Ибаньес, Жезус, Коларов, Сантон, Ундер, Верету, К. Перес, Калинич

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