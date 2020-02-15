toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аталанта – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А

21:40 357 Читати українською
Аталанта – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А
Аталанта – Рома: онлайн-трансляция матча Серии А

Аталанта в рамках 24-го тура чемпионата Италии принимает Рому. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 24-го тура Серии А Аталанта – Рома начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Фонсека рассыпался в комплиментах Аталанте Малиновского

Стартовые составы

Аталанта: Голлини – Паломино, Толои, Джимшити – Хатебур, Фройлер, де Роон, Госенс – Гомес – Иличич, Сапата

Запасные: Спортиелло, Росси, Кальдара, Чиборра, Кастань, Колли, Малиновский, Пашалич, Тамезе, Муриель

Рома: Пау Лопес – Б. Перес, Фасио, Смоллинг, Спинаццола -– Манчини, Пеллегрини – Клюйверт, Мхитарян, Перотти – Джеко

Запасные: Фусато, Кардинали, Четин, Ибаньес, Жезус, Коларов, Сантон, Ундер, Верету, К. Перес, Калинич

Гасперини назвал единственное условие, при котором Аталанта станет чемпионом – тренер Малиновского вспомнил сенсационный Лестер

blog_ava
После дисквалификации от УЕФА с Манчестер Сити могут снять очки в АПЛ
00:36
920
Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Аталанта - Рома Рома Рома Руслан Малиновский Руслан Малиновский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
45
мин
Севилья
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук