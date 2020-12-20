Аталанта – Рома: Малиновский попал в стартовый состав на центральный матч Серии А
В рамках 13-го тура итальянской Серии А Аталанта принимает Рому. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 13-го тура Серии А Аталанта – Рома начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Руслан Малиновский начинает в основе!
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Стартовые составы
Аталанта:
Lo #StartingXI nerazzurro!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 20, 2020
Our line-up to face Roma!
Presented by @Plus500#AtalantaRoma #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/j1EFoG0Nix
Рома:
??????— AS Roma (@OfficialASRoma) December 20, 2020
La nostra formazione per #AtalantaRoma #ASRoma pic.twitter.com/u4sWLRUVkv
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