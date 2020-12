Матч 13-го тура Серии А Аталанта – Рома начнётся в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Руслан Малиновский начинает в основе!

Стартовые составы

Аталанта:

Lo #StartingXI nerazzurro!

Our line-up to face Roma!



Presented by @Plus500#AtalantaRoma #GoAtalantaGo ️