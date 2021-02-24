Аталанта – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
21:55 - Читати українською
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Аталанта – Реал Мадрид начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Аталанта – Реал Мадрид: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Аталанта:
Реал Мадрид:
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