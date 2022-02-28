Бергамаски легко справились с гостями из Генуи (4:0) в рамках 27-го тура Серии А.

Руслан Малиновский после великолепного перфоманса в Лиге Европы (оформил дубль в ворота Олимпиакоса) снова попал в стартовый состав Аталанты. Однако на предматчевой разминке украинец растянул мышцу правого бедра. Из-за травмы он пропустил матч, а группу атаки бергамасков сформировали Бога, Пессина, Пашалич и Копмейнерс.

Малиновский травмировался на разминке перед матчем против Сампдории

Владислав Супряга со скамейки запасных наблюдал за мучениями своей Сампдории. Аталанта возила гостей весь матч. Статистика ударов – 19:6. Уже в дебюте встречи команда Гасперини вышла вперед. Пашалич, который и появился вместо Малиновского, замкнул прострел Фройлера и открыл счет.

Аталанта сидела на штрафную Сампдории и хорошо комбинировала. Пессина нашел пасом Копмейнерса, а тот легко переиграл голкипера и удвоил преимущество хозяев. Пашалич чудом не сделал счет разгромным – головой не попал в пустые ворота. Мог забивать Бога, но его удар из "девятки" вытащил вратарь.

Во втором тайме Сампдория попыталась огрызнуться и даже забила с офсайда, но Аталанта сняла все вопросы третьим голом. Отличился снова Копмейнерс, а ассистировал ему футболист под 59-м номером. Тот же футболист, под 59-м номером из страны-оккупанта, установил итоговый счет голом с линии штрафного. После чего как-то неуверенно поднял руки.

Аталанта прервала 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, набрала 47 очков и приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Сампдория с 26 баллами сохраняет гандикап перед зоной вылета.