Аталанта разгромила Фрозиноне и возглавила турнирную таблицу Серии А

Подопечные Джанпьеро Гасперини ударно начали новый сезон, разгромив в домашнем матче Фрозиноне.
Уверенная игра Аталанты при родных трибунах планомерно вылилась в разгромную победу над новичками Серии А Фрозиноне. Обменявшись
опасными моментами в первые 10 минут, своей следующей возможностью уже четыре минуты спустя воспользовалась Аталанта. Проведя
остаток тайма в атаках, в следующий раз, тем не менее, хозяева забили лишь во втором тайме – быстрый гол на счету Хатебура. Третий
мяч забил арендованный у лондонского Челси Марио Пашалич, а точку в матче, в коспенсированное к нему времени поставил экс-игрок
харьковского Металлиста, который к дублю в матче добавил две результативные передачи.
Разгромная победа позволила Аталанте временно возглавить турнирную таблицу Серии А. По разнице забитых и пропущенных мячей они
обошли Эмполи, Ювентус, Рому и Наполи.
Чемпионат Италии, 1 тур.
Аталанта – Фрозиноне – 4:0
Голы: Гомес, 14, 90+2, Хатебур, 48, Пашалич, 61