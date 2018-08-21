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Аталанта разгромила Фрозиноне и возглавила турнирную таблицу Серии А

20 августа 23:35 10 Читати українською
Аталанта разгромила Фрозиноне и возглавила турнирную таблицу Серии А
- Twitter ФК Фрозиноне

Подопечные Джанпьеро Гасперини ударно начали новый сезон, разгромив в домашнем матче Фрозиноне.

Уверенная игра Аталанты при родных трибунах планомерно вылилась в разгромную победу над новичками Серии А Фрозиноне. Обменявшись
опасными моментами в первые 10 минут, своей следующей возможностью уже четыре минуты спустя воспользовалась Аталанта. Проведя
остаток тайма в атаках, в следующий раз, тем не менее, хозяева забили лишь во втором тайме – быстрый гол на счету Хатебура. Третий
мяч забил арендованный у лондонского Челси Марио Пашалич, а точку в матче, в коспенсированное к нему времени поставил экс-игрок
харьковского Металлиста, который к дублю в матче добавил две результативные передачи.

Разгромная победа позволила Аталанте временно возглавить турнирную таблицу Серии А. По разнице забитых и пропущенных мячей они
обошли Эмполи, Ювентус, Рому и Наполи.

Чемпионат Италии, 1 тур.

Аталанта – Фрозиноне – 4:0

Голы: Гомес, 14, 90+2, Хатебур, 48, Пашалич, 61

Италия1 турАтлети Адзурри д'Италия (Бергамо)

Аталанта - Фрозиноне: Понедельник 20 августа 2018

Аталанта
Матч окончен
4 : 0
Фрозиноне
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